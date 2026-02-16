Trail dei Guadi il 19 aprile appuntamento a Oliveto

Il Trail dei Guadi si svolgerà il 19 aprile a Oliveto, dopo che i residenti hanno segnalato la necessità di promuovere il turismo locale. La corsa attirerà appassionati di corsa in natura provenienti da diverse zone, offrendo un percorso tra boschi e antichi ponti. La manifestazione mira a valorizzare le bellezze del piccolo borgo di Civitella in Val di Chiana e coinvolge associazioni sportive del territorio.

Arezzo, 15 febbraio 2026 – L'appuntamento è fissato per il prossimo 19 aprile quando il piccolo borgo di Oliveto, nel territorio di Civitella in Val di Chiana, ospiterà la prima edizione del Trail dei Guadi. La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Albergo Oliveto e prevede un percorso di oltre 14,5 chilometri con un dislivello superiore ai 400 metri oltre ad una camminata non competitiva. L'appuntamento è per domenica 19 aprile con partenza alle ore 9.30 da Oliveto. Da qui il gruppo salirà in zona Castellare, quindi su strade bianche procederà verso via dei Lecci andando a imboccare un percorso immerso nel verde, in un'area boschiva che prevederà l'attraversamento di alcuni guadi.