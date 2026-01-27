Giorno della Memoria cerimonia all' ex albergo Regina Impegno quotidiano contro odio discriminazione e antisemitismo

In occasione del Giorno della Memoria, si è svolta una cerimonia presso l'ex albergo Regina a Milano, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, forze dell’ordine, associazioni e studenti. L’evento ha previsto la deposizione di corone di alloro in memoria delle vittime del nazifascismo, sottolineando l’importanza di un impegno quotidiano contro odio, discriminazione e antisemitismo.

Rappresentanti delle istituzioni, forze dell'ordine, associazioni, studenti, erano presenti martedì mattina, 27 gennaio, alla deposizione delle corone di alloro presso la lapide in memoria delle vittime del nazifascismo in via Silvio Pellico a Milano, dove sorgeva l'albergo Regina, che dal 13.

