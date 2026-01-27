Giorno della Memoria le Istituzioni al Quirinale | monito contro odio e antisemitismo

In occasione del Giorno della Memoria, le istituzioni italiane si sono riunite al Quirinale per ricordare le vittime dell’Olocausto e promuovere la lotta contro odio e antisemitismo. La cerimonia, alla presenza delle massime cariche dello Stato, rappresenta un momento di riflessione e impegno per la memoria storica e i valori di tolleranza.

La cerimonia al Colle con le alte cariche dello Stato. Si è svolta al Quirinale oggi, 27 gennaio, la cerimonia ufficiale per il Giorno della Memoria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e delle principali cariche istituzionali. Hanno partecipato anche la senatrice a vita Liliana Segre e i sopravvissuti alla Shoah Edith Bruck e Sami Modiano, testimoni diretti di una delle pagine più tragiche del Novecento. Mattarella: "L'antisemitismo è una minaccia attuale, serve una risposta europea". Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha lanciato un allarme chiaro sul ritorno di manifestazioni di razzismo e antisemitismo, definendole un segnale di "alta pericolosità".

In occasione del Giorno della Memoria, si è svolta una cerimonia presso l'ex albergo Regina a Milano, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, forze dell’ordine, associazioni e studenti.

In occasione del Giorno della Memoria, il Presidente Mattarella ha ribadito l'importanza di mantenere vivo il ricordo delle vittime dell'Olocausto, sottolineando che nel nostro Paese e in Europa non c’è spazio per l’odio e l’antisemitismo.

