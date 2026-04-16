Un’immagine creata con l’intelligenza artificiale ha mostrato il presidente statunitense raffigurato come Gesù Cristo intento a guarire i malati, suscitando reazioni contrastanti. La decisione di condividere il meme non è stata assunta esclusivamente dal leader, ma ha coinvolto una persona che lo ha guidato nel processo. La scelta ha attirato l’attenzione di molteplici osservatori, mettendo in discussione i meccanismi che stanno dietro a queste pubblicazioni.

La controversa decisione del presidente Donald Trump di pubblicare un meme generato con intelligenza artificiale che lo raffigurava come Gesù Cristo intento a guarire i malati non è stata presa in solitudine. Secondo quanto riportato da Axios, dietro questa scelta che ha scatenato giorni di polemiche e tensioni diplomatiche con il Vaticano ci sarebbe stata la consulenza di Bill Pulte, attuale direttore della Federal Housing Finance Agency. Pulte, figura combattiva nell’orbita trumpiana descritta come un “agente del caos” dal Financial Times, avrebbe mostrato per primo l’immagine al presidente durante un weekend in Florida. Due consiglieri vicini a Trump hanno confermato la versione dei fatti ad Axios, con uno di loro che ha commentato: “Tutti pensavano fosse uno scherzo”.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Meme su Gesù, Donald Trump non decide da solo: il retroscena sulla persona che lo guida

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Beh, questo repost di Donald Trump, in effetti, toglie ogni dubbio a noi “radical left lunatics”: qui è evidentemente abbracciato a un medico. Speriamo sia uno bravo. x.com