Al quattordicesimo giorno di guerra, l’attenzione mondiale si concentra sullo Stretto di Hormuz, un punto cruciale per il traffico di petrolio globale. L’Iran ha bloccato quasi completamente il passaggio delle navi, creando tensioni internazionali. In questo scenario, un ex presidente degli Stati Uniti ha invitato a superare lo stretto, mentre il governo italiano si schiera con i partner del Golfo per una riduzione delle tensioni.

Al quattordicesimo giorno di guerra gli occhi dell’Occidente sono puntati sullo Stretto di Hormuz, principale crocevia del trasporto di greggio del pianeta, chiuso quasi totalmente al passaggio delle navi dall’Iran. Il blocco deciso dai pasdaran è forse l’arma più micidiale di Teheran per tenere sotto scacco i nemici. Bloccare l’economia mondiale e fare pressione sugli Usa. Sarebbero soltanto 77 le imbarcazioni riuscite a transitare dal giorno dell’attacco di Usa e Israele – secondo quanto riferisce un analista della società marittima Lloyd’s List Intelligence – contro le 1229 che hanno attraversato lo stretto nello stesso periodo nel 2025. Trump: tirate fuori le palle e attraversate lo stretto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hormuz, Trump: “Tirate fuori le palle e oltrepassate lo stretto”. Meloni: l’Italia con i partner e i paesi del Golfo per una de-escalation

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