Papa Meloni | possa suo ministero favorire ritorno pace Italia farà sua parte

Il presidente del Consiglio ha espresso a nome personale e del governo italiano i migliori auguri al Papa, auspicando che il suo ministero possa contribuire a favorire il ritorno della pace. La comunicazione è stata rilasciata a Roma il 13 aprile. Nessuna altra informazione è stata fornita in merito a contenuti specifici o a eventuali iniziative future.

Roma, 13 apr. (askanews) – “A nome mio personale e del governo italiano, desidero rivolgere a Papa Leone XIV il ringraziamento e l’augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa e che lo porterà a toccare quattro nazioni: Algeria, Camerun, Angola e Guinea equatoriale. Possa il.mMinistero del Santo Padre favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace, interna e tra le nazioni, nel solco del percorso tracciato dai suoi Predecessori, e dare sostegno e conforto alle comunità cristiane che avrà modo di incontrare durante il viaggio”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia M.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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