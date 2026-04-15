Giorgia Meloni risponde a Trump | Faremo la nostra parte sull’Iran non dividiamo l’Occidente L’asse con Zelensky sui droni | Produciamoli insieme – Il video

Il governo italiano ha dichiarato di essere pronto a contribuire alla gestione della crisi nel Golfo e allo sblocco dello Stretto di Hormuz. La premier ha affermato che l’Italia farà la propria parte sull’Iran e ha sottolineato l’importanza di mantenere unita l’Occidente. In un incontro con il presidente ucraino, la prima ministra ha proposto di collaborare nella produzione di droni. La posizione italiana si inserisce in un quadro di attenzione internazionale alle tensioni nella regione.

Sulla crisi nel Golfo e sullo sblocco dello Stretto di Hormuz l’Italia «è pronta come sempre a fare la sua parte», partendo dal presupposto che urge consolidare il cessate il fuoco ma anche che «è fondamentale per la sicurezza nostra oltre che di Israele e dei Paesi del Golfo che l’Iran non possa dotarsi dell’ arma nucleare, così come proteggere la libertà di navigazione». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricevendo oggi pomeriggio a Palazzo Chigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una risposta chiara, seppur indiretta, a Donald Trump che nell’intervista «incendiaria» di ieri al Corriere della Sera aveva accusato l’Italia e la sua premier di non voler aiutare gli Usa a cavarsi dall’impiccio nel Golfo.🔗 Leggi su Open.online

L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”

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