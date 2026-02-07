Novara sotto controllo | 150 identificati un’espulsione e focus su sicurezza urbana e immigrazione irregolare

Questa mattina a Novara sono partiti i controlli di sicurezza. In poche ore, le forze dell’ordine hanno identificato 150 persone e controllato 30 veicoli. È stato anche effettuato un episodio di espulsione di un immigrato irregolare. L’operazione mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in città e a contrastare l’immigrazione clandestina.

Una mattinata di controlli a Novara: 150 persone identificate e un'espulsione. Una complessa operazione di controllo del territorio ha interessato la città di Novara nella mattinata di ieri, venerdì 6 febbraio, portando all'identificazione di ben 150 persone e al controllo di 30 veicoli. L'attività, condotta dalla polizia in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Torino e la Polizia Municipale, ha avuto un bilancio che include una denuncia e un provvedimento di espulsione, evidenziando la costante attività di vigilanza e sicurezza sul territorio.

