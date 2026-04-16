Un ampio studio in Svezia ha analizzato i dati di registro di tutta la popolazione adulta del paese, con l’obiettivo di trovare nuovi strumenti per prevedere in modo più preciso il rischio di melanoma. La ricerca si concentra sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che ha permesso di identificare segnali precoci e migliorare le stime di probabilità di sviluppare questa forma di tumore della pelle. I risultati potrebbero influenzare future strategie di diagnosi e prevenzione.

Un vasto studio condotto in Svezia ha analizzato i dati di registro che coprono l’intera popolazione adulta del Paese con l’obiettivo di individuare nuovi metodi per stimare il rischio di melanoma in modo più preciso. Il dataset utilizzato dai ricercatori era estremamente completo e includeva informazioni su età, sesso, diagnosi mediche, utilizzo di farmaci e condizioni socioeconomiche. Nel complesso sono stati presi in considerazione 6.036.186 individui e, nel periodo di osservazione di cinque anni, 38.582 persone, pari allo 0,64%, hanno sviluppato melanoma. Secondo Gillstedt, i dati di registro potrebbero essere utilizzati in modo più strategico rispetto a quanto avviene oggi nella pratica clinica quotidiana.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Melanoma, svolta nella ricerca: l’IA prevede il rischio precoce

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