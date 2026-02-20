Il melanoma? Grazie all’immunoterapia non è più una condanna Napoli al centro della ricerca

Il melanoma, una forma aggressiva di tumore della pelle, ha cambiato volto grazie all’immunoterapia. Napoli si conferma centro di eccellenza nella ricerca e nei trattamenti innovativi. Ora, molti pazienti in fase avanzata vivono più a lungo e migliorano la qualità della vita. Le nuove terapie stimolano il sistema immunitario a combattere le cellule tumorali, offrendo speranza a chi affronta questa malattia. Le cliniche napoletane stanno facendo passi avanti importanti, trasformando un quadro che una volta sembrava senza scampo. La lotta contro il melanoma si fa ogni giorno più concreta.

C’era un tempo, non lontano, in cui una diagnosi di melanoma metastatico significava aspettativa di vita di pochi mesi. Oggi quello scenario è stato ribaltato. L’immunoterapia ha trasformato il sistema immunitario da spettatore passivo a protagonista del controllo della malattia e, in alcuni casi, della guarigione. Il melanoma è stato il banco di prova mondiale di questa svolta. I dati parlano chiaro: quasi la metà dei pazienti in stadio avanzato oggi guarda al futuro con prospettive concrete. A fare il punto sono gli specialisti della Società Campana di Immunoterapia Oncologica (Scito), riuniti a Napoli per il meeting annuale dedicato all’immunoterapia oncologica, con un focus specifico sul melanoma.🔗 Leggi su Ildenaro.it

