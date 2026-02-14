Il rover Perseverance della Nasa ha portato a termine il primo tragitto su Marte deciso interamente dall’intelligenza artificiale, dimostrando la capacità delle macchine di guidare missioni spaziali complesse. Durante il percorso, il veicolo ha evitato ostacoli e scelto la strada migliore senza interventi umani, aprendo nuove possibilità per l’esplorazione del pianeta rosso.

Il rover Perseverance della Nasa ha segnato un traguardo storico nell’esplorazione marziana completando un percorso interamente pianificato dall’intelligenza artificiale. Il veicolo robotico si è spostato di 210 e 246 metri lungo il bordo del cratere Jezero senza alcun input diretto degli operatori umani: per la prima volta nella storia delle missioni su Marte, un modello di Ia generativa ha combinato dati visivi e topografici, analizzando immagini ad alta risoluzione catturate dal Mars Reconnaissance Orbiter e mappe digitali di elevazione, per identificare ostacoli come massi, affioramenti rocciosi e increspature sabbiose, producendo un percorso continuo e sicuro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perseverance completa il primo percorso su Marte guidato dall’Ia: una svolta nella navigazione planetaria

Il rover Perseverance della NASA ha fatto un passo avanti nell'esplorazione di Marte.

