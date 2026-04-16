Melanie C storico volto delle Spice Girls live nell' unica data italiana al Pride Village 2026
Il Pride Village di quest'anno ha comunicato la presenza di Melanie C, ex componente delle Spice Girls, come uno degli ospiti speciali. L'artista britannica si esibirà il 4 luglio al Palaconcerti della Fiera di Padova, in un appuntamento che rappresenta l'unica data italiana del suo tour. La cantante terrà un concerto con un repertorio che ripercorre le sue canzoni da solista.
Il Pride Village annuncia Melanie C, storico volto delle Spice Girls, tra gli special guest dell'edizione 2026: sabato 4 luglio l'artista britannica sarà protagonista sul palco del Palaconcerti alla Fiera di Padova per quella che sarà la sua unica data italiana, con un set che riflette il suo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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