Niccolò Fabi torna live nell’estate 2026 | unica data in Campania al Belvedere di San Leucio

Niccolò Fabi torna in concerto nell’estate 2026 a causa del grande successo della sua tournée teatrale dedicata a “Libertà negli occhi”. L’artista si esibirà in un’unica data in Campania, al Belvedere di San Leucio, attirando molti fan desiderosi di ascoltarlo dal vivo. La sua presenza si inserisce tra concerti in location suggestive come anfiteatri storici e spazi all’aperto. La serata promette di essere un’occasione speciale per apprezzare le sue nuove canzoni e i classici.

Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”, quest’estate Niccolò Fabi tornerà live, insieme ai suoi compagni di viaggio, sui palchi delle principali rassegne musicali e di prestigiosi luoghi all’aperto della nostra penisola, tra anfiteatri storici e arene sotto le stelle. Sabato 13 giugno 2026 si esibirà al Belvedere di San Leucio, a Caserta, nel suo unico concerto in Campania. Il nuovo tour sarà un’occasione per attraversare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Niccolò Fabi in concerto al Belvedere di San Leucio: unica tappaNiccolò Fabi si esibirà in concerto al Belvedere di San Leucio, una data speciale perché sarà l’unica tappa estiva.

Niccolò Fabi annuncia le prime date del tour Estate 2026Niccolò Fabi ha annunciato le prime date del suo tour estivo, a causa dell'ottimo riscontro ottenuto con la tournée teatrale di presentazione di

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.