Trend 2016-2026 sui social si torna indietro di 10 anni Da Valentina Ferragni e Fedez a Kylie Jenner e Meghan Markle | tutti i ricordi e i cambiamenti delle star

Negli ultimi anni, i social media hanno riportato alla ribalta tendenze e stili di un decennio fa. Da Valentina Ferragni e Fedez a Kylie Jenner e Meghan Markle, molte star condividono ricordi e cambiamenti nel tempo. Il filtro Rio de Janeiro e le estetiche color pastello sono tornati alla ribalta, evidenziando come le mode siano cicliche e influenzate dai ricordi di un passato recente.

Il filtro Rio de Janeiro è ovunque su Instagram, proprio come le foto con i capelli rosa pastello e gli outfit che sembrano usciti dal Coachella, le storie accompagnate da Lemonade di Beyoncé e i video con le clip della prima stagione di Stranger Things. Sui social sembra di essere tornati indietro nel tempo ed è tutto merito di un nuovo trend che sta spopolando dall’inizio dell’anno e che spinge utenti e influencer a pubblicare decine di foto risalenti al 2016. Forse complice un contesto storico in cui il presente spaventa e genera smarrimento, i social si sono rifugiati nel passato. Alla domanda «2016 is back?» non ha risposto soltanto la Gen Z, che oggi affronta le prime sfide lavorative, ma anche diverse celebrità – prevalentemente femminili – come Valentina Ferragni e Cecilia Rodriguez, duchesse come Meghan Markle e numerose star di Hollywood. 🔗 Leggi su Leggo.it

Sui social si torna dieci anni indietro: perché vengono postate foto del 2016?

Trend "2016", perché la Gen Z sta resettando i social a 10 anni fa?

Il 2026 è il nuovo 2016: ecco perché tutti (vip inclusi) stanno pubblicando foto di 10 anni fa su Instagram e TikTok; Il 2026 è il nuovo 2016: il trend social del momento è rivivere l'anno pre-algoritmo; Arriva il 2016 trend: perché sui social stiamo tornando indietro a 10 anni fa; Il 2026 è il nuovo 2016. L'ultimo trend social racconta un desiderio.

Arriva il 2016 trend: perché sui social stiamo tornando indietro a 10 anni fa

2016 trend: perché sui social stiamo tornando indietro a 10 anni fa

