Durante le vacanze di Pasqua, il principe Harry, Meghan Markle e i loro figli Archie e Lilibet hanno trascorso diversi giorni in montagna, partecipando a attività come lo sci e la caccia alle uova. La famiglia è stata vista in vari luoghi di villeggiatura, mentre si dedicava a momenti di svago e relax tra le piste e i pranzi all’aperto. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli di queste giornate.

Le vacanze di Pasqua si sono trasformate in un’avventura ad alta quota per il principe Harry, la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. I duchi di Sussex hanno infatti deciso di lasciare la calda e soleggiata Montecito per rifugiarsi tra le vette innevate, regalando ai figli un’esperienza tra sport e natura. Per il principe Harry, questo viaggio ha rappresentato molto più di una semplice pausa relax: è stata l’occasione perfetta per trasmettere al primogenito la sua storica passione per lo sci. Harry e William sulla neve con mamma Diana. Si tratta di un legame sportivo e affettivo profondo, che affonda le radici nell’infanzia del principe. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Vacanze di Pasqua movimentate per il principe Harry, la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet: dagli sci alla caccia all'uovo

Il Principe Harry e Meghan Markle condividono sui social rari momenti di famiglia insieme ai figli Archie e LilibetNiente formalità, niente protocollo: solo momenti autentici, tra giochi, natura e affetto.

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