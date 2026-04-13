GF Vip 8 Antonella Elia attacca Marco Berry e perde il controllo | Fai schifo elfo

Al Grande Fratello VIP 8, si è verificato un episodio di tensione tra Antonella Elia e Marco Berry, scatenato da una discussione sul cibo. Durante il confronto, l’attrice ha rivolto a Berry un commento offensivo, chiamandolo “elfo” e dicendo “fai schifo”. L’alterco ha portato a un’escalation di insulti e accuse tra i due, creando un clima molto acceso nella casa.

Clima incandescente al Grande Fratello VIP: Antonella Elia e Marco Berry protagonisti di un acceso confronto nato da una discussione sul cibo e finito tra accuse e offese. Ogni giorno che i concorrenti del Grande Fratello Vip 8 passano nella Casa, la tensione cresce sempre di più. I litigi ormai coinvolgono anche coinquilini che fino a oggi erano rimasti in disparte rispetto alle diatribe viste sia durante le dirette del martedì e del venerdì, sia nei daytime. Nelle ultime ore è stato Marco Berry ad avere una discussione accesa con Antonella Elia, da sempre protagonista delle dinamiche della Casa, a differenza dell'illusionista che solitamente mantiene un profilo più basso.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GF Vip 8, Antonella Elia attacca Marco Berry e perde il controllo: "Fai schifo, elfo" Leggi anche: Antonella Elia si scaglia contro Marco Berry al GF Vip poi spacca un cocco: “Usi mezzucci da donnetta” “Elfo, nano, Mago Magò!”: lite choc tra Antonella Elia e Marco BerryDurante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha acceso i riflettori su uno dei legami più discussi della Casa: quello tra Antonella...