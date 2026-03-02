Terzo giorno di fuoco in Medio Oriente Israele attacca il Libano Fumo sull' ambasciata Usa a Kuwait City

Nel Medio Oriente si apre il terzo giorno di conflitto con Israele che lancia un attacco sul Libano, mentre a Kuwait City si alza il fumo dall’ambasciata americana. Nel Golfo, l’Iran colpisce per il terzo giorno consecutivo le città e le basi americane di Abu Dhabi, Dubai, Doha, Manama e Kuwait City con diverse esplosioni.

Terzo giorno di fuoco nel Golfo. L'Iran colpisce per la terza volta consecutiva le capitali e le basi americane nella regione: esplosioni questa mattina ad Abu Dhabi, Dubai, Doha, Manama e Kuwait City. Fumo si alza dall'ambasciata americana in Kuwait, ma il personale è al riparo. Sale il bilancio delle vittime nei paesi del Golfo. Per la prima volta è stato attaccato anche il Libano, con un attacco israelianon in risposta al lancio di razzi da parte di Hezbollah. Nel frattempo Trump ammette le prime tre perdite americane e fissa un orizzonte temporale al conflitto: "Potrebbe durare quattro settimane". Il giornalista di Abc News Jonathan Karl arivela che Trump gli avrebbe detto che gli Stati Uniti avevano identificato alcuni candidati per guidare l'Iran dopo il cambio di regime, ma sono stati uccisi nei primissimi raid. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Colonne di fumo si sono levate nei pressi dell'ambasciata statunitense in Kuwait.

Esplosioni in cinque capitali del Golfo. Attacchi israeliani su Beirut, in risposta ai razzi di Hezbollah. Trump fissa i tempi dell'operazione: Quattro settimane. Hormuz e il rischio economico globa

Caccia F15 Usa precipita vicino alla base in Kuwait. «È stato abbattuto dal fuoco amico»Un caccia F-15E statunitense si è schiantato in Kuwait, probabilmente abbattuto dal fuoco amico. La difesa aerea locale potrebbe ... msn.com

Il Regno Unito avvia operazione per i cittadini nel Medio Oriente - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Migliaia in fuga a Beirut e nel sud del Libano per gli attacchi israeliani. Gente in strada si dirige verso nord in auto o a piedi - LIVE BLOG #ANSA x.com