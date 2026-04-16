In Medio Oriente, l’Italia si prepara a fare la propria parte, offrendo disponibilità a ospitare un dialogo tra Israele e Libano. La guerra tra i due paesi prosegue senza sosta, mentre il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua e ha organizzato i primi colloqui tra le delegazioni alla Casa Bianca. La situazione resta tesa e in evoluzione, con gli sviluppi che seguono da vicino le dichiarazioni ufficiali.

La guerra fra Israele e Libano tira dritto verso la tregua annunciata dal presidente Usa Donald Trump, che alla Casa Bianca ha ospitato per primo i colloqui fra le delegazioni. In questo quadro, anche l'Italia si dice pronta a fare la sua parte. Dopo il viaggio in Libano del ministro degli Esteri Antonio Tajani, da Pechino la Farnesina ha poi lanciato l'invito al termine dell'incontro con l'omologo Wang Yi: "Noi siamo pronti a ospitare in Italia il dialogo israelo-libanesi. Mi pare positivo il dialogo che Israele e Libano sia andato nella giusta direzione". Tajani si dice speranzoso che la situazione diventi meno tesa "anche con l'aiuto della Cina che ha grande potere contrattuale nei confronti dell'Iran".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medio Oriente, l'Italia scende in campo: "Pronti a ospitare dialogo fra Israele e Libano"

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