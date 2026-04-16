In Medio Oriente, l’Italia si propone come possibile mediatrice tra Israele e Libano, offrendo la disponibilità a ospitare incontri tra le parti. La guerra tra Israele e Libano continua senza interruzioni, mentre il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua e ha organizzato i primi colloqui ufficiali tra le delegazioni nella Casa Bianca. La situazione rimane tesa, con sviluppi che seguono da vicino l’evolversi dei negoziati.

La guerra fra Israele e Libano tira dritto verso la tregua annunciata dal presidente Usa Donald Trump, che alla Casa Bianca ha ospitato per primo i colloqui fra le delegazioni. In questo quadro, anche l'Italia si dice pronta a fare la sua parte. Dopo il viaggio in Libano del ministro degli Esteri Antonio Tajani in Libano, da Pechino la Farnesina ha poi lanciato l'invito al termine dell'incontro con l'omologo Wang Yi: "Noi siamo pronti a ospitare in Italia il dialogo israelo-libanesi. Mi pare positivo il dialogo che Israele e Libano sia andato nella giusta direzione". Tajani si dice speranzoso che la situazione diventi meno tesa "anche con l'aiuto della Cina che ha grande potere contrattuale nei confronti dell'Iran".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medio Oriente, anche l'Italia scende in campo per la pace: "Pronti a ospitare il dialogo fra Israele e Libano"

Notizie correlate

Medio Oriente, Trump: "Fra Israele e Libano cessate il fuoco di 10 giorni"Dopo che alcune fonti avevano fatto trapelare un colloqui fra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo israeliano Benjami Netanyahu, il tycoon...

Tajani in Libano: Qui per facilitare il dialogo con Israele, Italia portatrice di pace – Il video(Agenzia Vista) Beirut, 13 aprile 2026 "E sono qui per facilitare il dialogo tra Israele e il Libano, anche in vista dei colloqui che si iniziano...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Medio Oriente, Trump avverte l'Iran: 'Nuovi attacchi se non si arriva ad un accordo' - LIVEBLOG; Quella in Medio Oriente sta diventando una guerra contro le infrastrutture civili; L’incognita cinese sul Medio Oriente; MEDIO ORIENTE: USA E IRAN ANNUNCIANO 15 GIORNI DI CESSATE IL FUOCO. ISRAELE ATTACCA ANCORA LIBANO E PALESTINA.

Medio Oriente, l'Italia si candida per i colloqui di pace fra Israele e LibanoLa guerra fra Israele e Libano tira dritto verso la tregua annunciata dal presidente Usa Donald Trump, che alla Casa Bianca ha ... iltempo.it

Un ruolo strategico per l’Italia nel nuovo Medio OrienteLa guerra in Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz ha spinto i Paesi del Golfo a creare infrastrutture per collegare la penisola arabica al Mediterraneo. E qui il nostro Paese potrebbe assumere una ... tempi.it

La nuova crisi in Medio Oriente inizia a farsi sentire anche a migliaia di chilometri di distanza. In Veneto, nelle ultime ore, si registrano già le prime difficoltà nella distribuzione di carburante, con diversi distributori che segnalano l’esaurimento delle scorte, in pa - facebook.com facebook

Conversazione di Marco Mayer con il sinologo @francescosisci sulla guerra in Medio Oriente e la posizione della Cina. x.com