Asl Vco | tablet per l’assistenza sordi superate barriere comunicative con mediazione linguistica a distanza

L’Asl del Verbano Cusio Ossola introduce i tablet per migliorare l’assistenza ai pazienti sordi. Grazie a una donazione dell’Ente Nazionale Sordi e al supporto della Fondazione Comunitaria Vco, i medici potranno comunicare più facilmente con chi ha problemi di udito. Si tratta di un passo avanti per superare le barriere linguistiche e offrire cure più efficaci.

L’Asl del Verbano Cusio Ossola si prepara a un salto di qualità nell’assistenza ai pazienti sordi, grazie a una donazione significativa da parte dell’Ente Nazionale Sordi e al contributo della Fondazione Comunitaria Vco. Sette tablet di ultima generazione sono stati consegnati all’azienda sanitaria locale, inaugurando una nuova fase nell’offerta di servizi di mediazione linguistica a distanza, un’innovazione cruciale per garantire l’inclusione e la piena accessibilità alle cure per una fascia di popolazione che spesso si trova ad affrontare barriere comunicative significative. L’iniziativa, formalizzata attraverso una convenzione tra le parti, mira a superare le difficoltà che le persone sorde incontrano nell’interazione con il sistema sanitario, offrendo un supporto linguistico immediato e costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

