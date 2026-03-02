Mediaset cambia programmazione del 3 marzo | stop a La Ruota della Fortuna quando torna in Tv Gerry Scotti

Il palinsesto Mediaset del 3 marzo subirà una modifica: “La Ruota della Fortuna” non sarà trasmessa, sostituita dalla partita di Coppa Italia. La decisione riguarda la programmazione quotidiana e si applica solo a quella data. Il game show condotto da Gerry Scotti sarà quindi oscurato temporaneamente e non sono stati ancora annunciati i dettagli sul ritorno in tv.

La Ruota della Fortuna non va in onda domani per lasciare spazio alla Coppa Italia. In via del tutto eccezionale, il game show di Gerry Scotti ferma la sua messa in onda: come cambia il palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ruota della fortuna, da quando Corona ha iniziato a bombardare Mediaset e Gerry Scotti il programma ha cominciato a scricchiolareE ora è ormai consolidato il sorpasso negli ascolti: Affari tuoi è tornato primo Nessuno potrà mai dimostrare scientificamente il nesso causa-effetto.

La Ruota della Fortuna non va in onda, primo stop in 8 mesi per Gerry ScottiPer quanto possa sorprendere, dopo tanti giorni consecutivi di messa in onda, La Ruota della Fortuna si prende una pausa forzata.

Altri aggiornamenti su Ruota della Fortuna.

Temi più discussi: Gerry Scotti, perché La Ruota della Fortuna può rovinare Sanremo (e anche Affari Tuoi); Controprogrammazione Sanremo 2026: cosa guardare in TV il 24 febbraio se non seguirai il Festival; Programmazione tv, come cambia il palinsesto Mediaset dal 1 marzo: ridotta Io sono Farah, torna Vanina; Mediaset, la contro-programmazione a Sanremo 2026: Maria De Filippi si ferma e tre film cult contro Carlo Conti.

La Ruota della Fortuna, 1 marzo: Gerry Scotti dedica la puntata all’amore ma dimentica Samira LuiIl 1 marzo Giuseppe diventa campione de La Ruota della Fortuna sconfiggendo Filippo. Gerry dedica la puntata all’amore ma dimentica Samira Lui ... dilei.it

La ruota della fortuna conferma ascolti buoni nonostante Sanremo: Mediaset non sbagliaLa ruota della fortuna porta a casa ottimi ascolti nonostante il Festival di Sanremo: ecco i numeri del 24 febbraio 2026 ... ultimenotizieflash.com

Stasera, nonostante sia sabato, La ruota della fortuna su Canale 5 andrà in onda in long version, chiudendo pochi minuti prima delle 22! #Sanremo2026 x.com

ARRIVA LA RUOTA DELLA FORTUNA in Cittadella Parma Martedì 3 marzo in Via Paradigna 30 si gira sul serio: dalle 19:00 la ruota è pronta… e può farti vincere una cosa bellissima: PREMIO DEL VINCITORE: buono per 1 cena offerta da noi per 2 per - facebook.com facebook