Grande Fratello VIP cambia programmazione Quando andrà in onda

La programmazione di Grande Fratello VIP subirà una modifica e la nuova data di messa in onda sarà comunicata prossimamente. Nel frattempo, la trasmissione si scontrerà con le partite di calcio, che occuperanno le fasce orarie abitualmente dedicate al reality. La variazione riguarda principalmente le serate di programmazione, che saranno riprogrammate in base agli impegni sportivi.

Grande Fratello VIP, cambia programmazione. Ecco quando andrà in onda. Il palinsesto televisivo si piega ancora una volta al richiamo irresistibile del calcio. E quando in campo scende la Nazionale di calcio dell’Italia, anche i reality più seguiti devono fare un passo indietro. È proprio quello che sta accadendo al Grande Fratello VIP, costretto a rivoluzionare la propria programmazione settimanale. La Casa più spiata d’Italia anticipa tutto al lunedì, lasciando il campo libero alla partita degli Azzurri. Leggi anche Javier Martinez rompe il silenzio e si affida ai fan: l’appello lanciato Stando a quanto riporta Davide Maggio: “Iniziano i... 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello VIP, cambia programmazione. Quando andrà in onda Articoli correlati Leggi anche: Grande Fratello Vip, andrà in onda: i dettagli Cuori 3 cambia programmazione e lascia spazio alle Olimpiadi, quando andrà in onda la fiction di Rai1Cuori 3 cambia programmazione: la fiction lascia spazio alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Grande Fratello Vip, tutto pronto ecco quando inizierà il reality di Signorini Tutti gli aggiornamenti su Grande Fratello Temi più discussi: Grande Fratello Vip 8 stasera su Canale 5: anticipazioni e prime nomination; Riuscirà il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi a risollevare gli ascolti del reality?; Grande Fratello Vip: televoto di massa (sorprendente), primo ritiro e chi viene eliminato. Cosa vedremo stasera; Grande Fratello VIP: Giorno 8, Italia 1 ore 19:00 Video. Sondaggi Grande Fratello Vip del 27 marzo: chi rischia staseraIl Grande Fratello Vip torna il 27 marzo in diretta con la conduzione di Ilary Blasi: chi sarà salvato dal pubblico? La decisione del pubblico ... dilei.it Grande Fratello Vip 2026, puntata 27 marzo | Diretta e nomination: sorpresa per GionnyScandalLe anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026 con il ritorno di Dario Cassini e una sorpresa per GionnyScandal. ilsussidiario.net Grande Fratello. . "Io sono qua per te" #GFVIP - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com