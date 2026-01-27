La Polizia di Stato di Catania ha sequestrato circa 140 chili di droga e arrestato un padre e un figlio nel quartiere Nesima, evidenziando l’impegno nelle operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato alla scoperta di un importante traffico nel territorio, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla lotta contro il narcotraffico.

Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Nesima. Nel pomeriggio del 19 gennaio, la Polizia di Stato di Catania ha arrestato due cittadini catanesi, padre e figlio, rispettivamente nati nel 1983 e nel 2007, ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico di droga svolte con continuità dalla Squadra Mobile, che aveva pianificato una serie di controlli mirati nel rione Nesima, concentrandosi in particolare su locali utilizzati come depositi. Il furgone sospetto e il blitz della Squadra Mobile.

© Dayitalianews.com - Maxi sequestro di droga a Catania: arrestati padre e figlio con quasi 140 chili di stupefacenti

Un maxi sequestro di droga è stato effettuato in un deposito di Nesima, Catania.

