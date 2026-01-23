Maxi carico di droga dalla Spagna a Napoli | tre arresti a Ponticelli sequestrati oltre 43 kg di marijuana

La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato tre uomini a Ponticelli, sequestrando oltre 43 kg di marijuana provenienti dalla Spagna. L’operazione ha portato alla scoperta di un importante carico di droga destinato al mercato locale. I fermati, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. Nella giornata di ieri gli agenti hanno arrestato tre uomini di 31, 39 e 52 anni, tutti napoletani e già noti alle forze dell’ordine, anche per reati specifici, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato grazie ai “Falchi” della Squadra Mobile, impegnati in servizi mirati e in un’attività info-investigativa che avrebbe portato alla scoperta di un ingente carico di droga in arrivo dalla Spagna, destinato a essere consegnato all’interno del deposito di una ditta di spedizioni della zona orientale della città. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maxi carico di droga dalla Spagna a Napoli: tre arresti a Ponticelli, sequestrati oltre 43 kg di marijuana Ponticelli, nel deposito per le spedizioni sequestrati 43 chili di droga: arrivata dalla Spagna in un distributoreNel quartiere di Ponticelli, a Napoli, la polizia ha sequestrato 43 chili di droga nascosti in un deposito di una ditta di spedizioni. Leggi anche: Udine, tre persone arrestate per detenzione di marijuana: sequestrati oltre 5 kg di droga Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Cocaina per 20 milioni nascosta in un camion: maxi sequestro da 160 chili di droga; Maxi sequestro di cocaina alle Canarie: scoperte10 tonnellate di droga; Maxi sequestro cocaina in un camion a Barzana; Maxi operazione della polizia tra stazione e centro, 4 arresti e droga. Ponticelli, maxi?sequestro di droga: tre arrestiPONTICELLI – Nel deposito semibuio di una ditta di spedizioni a Ponticelli, tutto sembrava scorrere come una giornata qualunque. Camion che entrano, muletti che si muovono lenti, pacchi accatastati in ... marigliano.net Ponticelli, maxi sequestro di droga: 3 arresti. Marijuana nascosta nel distributore automaticoLa Polizia di Stato ha intercettato un carico di droga dalla Spagna a Napoli, arrestando tre uomini già noti alle forze dell'ordine. cronachedellacampania.it Un carico di droga arrivato dalla Spagna finisce sotto sequestro nella periferia est di Napoli. La sostanza era nascosta all’interno di un distributore di bevande. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.