Maxi carico di droga dalla Spagna a Napoli | tre arresti a Ponticelli sequestrati oltre 43 kg di marijuana

Da teleclubitalia.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato tre uomini a Ponticelli, sequestrando oltre 43 kg di marijuana provenienti dalla Spagna. L’operazione ha portato alla scoperta di un importante carico di droga destinato al mercato locale. I fermati, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. Nella giornata di ieri gli agenti hanno arrestato tre uomini di 31, 39 e 52 anni, tutti napoletani e già noti alle forze dell’ordine, anche per reati specifici, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato grazie ai “Falchi” della Squadra Mobile, impegnati in servizi mirati e in un’attività info-investigativa che avrebbe portato alla scoperta di un ingente carico di droga in arrivo dalla Spagna, destinato a essere consegnato all’interno del deposito di una ditta di spedizioni della zona orientale della città. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

maxi carico di droga dalla spagna a napoli tre arresti a ponticelli sequestrati oltre 43 kg di marijuana

© Teleclubitalia.it - Maxi carico di droga dalla Spagna a Napoli: tre arresti a Ponticelli, sequestrati oltre 43 kg di marijuana

Ponticelli, nel deposito per le spedizioni sequestrati 43 chili di droga: arrivata dalla Spagna in un distributoreNel quartiere di Ponticelli, a Napoli, la polizia ha sequestrato 43 chili di droga nascosti in un deposito di una ditta di spedizioni.

Leggi anche: Udine, tre persone arrestate per detenzione di marijuana: sequestrati oltre 5 kg di droga

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cocaina per 20 milioni nascosta in un camion: maxi sequestro da 160 chili di droga; Maxi sequestro di cocaina alle Canarie: scoperte10 tonnellate di droga; Maxi sequestro cocaina in un camion a Barzana; Maxi operazione della polizia tra stazione e centro, 4 arresti e droga.

Ponticelli, maxi?sequestro di droga: tre arrestiPONTICELLI – Nel deposito semibuio di una ditta di spedizioni a Ponticelli, tutto sembrava scorrere come una giornata qualunque. Camion che entrano, muletti che si muovono lenti, pacchi accatastati in ... marigliano.net

Ponticelli, maxi sequestro di droga: 3 arresti. Marijuana nascosta nel distributore automaticoLa Polizia di Stato ha intercettato un carico di droga dalla Spagna a Napoli, arrestando tre uomini già noti alle forze dell'ordine. cronachedellacampania.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.