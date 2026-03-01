Mariano Comense assumeva lavoratori in nero | chiusa un’azienda tessile cinese

Da ilgiorno.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mariano Comense è stata chiusa un'azienda tessile cinese che impiegava lavoratori in nero e senza formazione adeguata, con carenze nelle misure di sicurezza. La società è stata sottoposta a sequestro dopo le verifiche delle autorità, che hanno riscontrato irregolarità nel rispetto delle norme sul lavoro e sulla tutela dei dipendenti. Nessun dettaglio sui responsabili o sulle motivazioni ufficiali.

Mariano Comense, 1 marzo 2026 – Lavoratori in nero, dipendenti non adeguatamente formati e mancanza di sicurezza. I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, con i colleghi del Nil, il Nucleo ispettorato del lavoro di Como, hanno chiuso un’azienda tessile cinese a Mariano Comense. Il proprietario, un imprenditore di 37 anni di nazionalità cinese che abita in provincia di Lecco, è stato denunciato. Fino a quando non sanerà la posizione dei suoi dipendenti, la sua attività non potrà essere riaperta. I controlli sono scattati l’altra mattina, venerdì, in un’azienda di confezioni tessili di Mariano Comense appunto. Caporalato, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario: “Paghe inferiori al 90% rispetto a soglia di povertà”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

mariano comense assumeva lavoratori in nero chiusa un8217azienda tessile cinese
© Ilgiorno.it - Mariano Comense, assumeva lavoratori in nero: chiusa un’azienda tessile cinese

Leggi anche: Lavoro nero al 30% in un’azienda tessile di Mariano Comense: sospesa l’attività

Dormitorio abusivo in un'azienda tessile e tre lavoratori irregolariIllegalità diffusa, sfruttamento del lavoro e operai costretti a vivere e riposare “in condizioni disumane”.

Aggiornamenti e notizie su Mariano Comense.

Argomenti discussi: Mariano Comense, assumeva lavoratori in nero: chiusa un’azienda tessile cinese.

mariano comense assumeva lavoratoriMariano Comense, assumeva lavoratori in nero: chiusa un’azienda tessile cineseIl titolare dell’impresa, situata nel comasco, è stato denunciato: dovrà assumere gli operai irregolari, pagando i contributi arretrati e anche un’ammenda di quasi 30mila euro ... ilgiorno.it

Provincia di Como, lavoratori in nero nell’azienda tessile: attività sospesa e 28mila euro di sanzioniNella mattinata del 27 febbraio 2026, i Carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, insieme ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Como, hanno eseguito un controllo in un ... comozero.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.