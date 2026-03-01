Mariano Comense assumeva lavoratori in nero | chiusa un’azienda tessile cinese

A Mariano Comense è stata chiusa un'azienda tessile cinese che impiegava lavoratori in nero e senza formazione adeguata, con carenze nelle misure di sicurezza. La società è stata sottoposta a sequestro dopo le verifiche delle autorità, che hanno riscontrato irregolarità nel rispetto delle norme sul lavoro e sulla tutela dei dipendenti. Nessun dettaglio sui responsabili o sulle motivazioni ufficiali.

Mariano Comense, 1 marzo 2026 – Lavoratori in nero, dipendenti non adeguatamente formati e mancanza di sicurezza. I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, con i colleghi del Nil, il Nucleo ispettorato del lavoro di Como, hanno chiuso un'azienda tessile cinese a Mariano Comense. Il proprietario, un imprenditore di 37 anni di nazionalità cinese che abita in provincia di Lecco, è stato denunciato. Fino a quando non sanerà la posizione dei suoi dipendenti, la sua attività non potrà essere riaperta. I controlli sono scattati l'altra mattina, venerdì, in un'azienda di confezioni tessili di Mariano Comense appunto.