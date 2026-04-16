Matteo Salvini ha commentato l’assoluzione di Roberto Saviano durante la trasmissione

Roberto Saviano, che definì Matteo Salvini il “ministro della malavita”, nelle scorse ore è stato assolto dall’accusa di diffamazione. Il leader della Lega, intervistato da Milo Infante nel talk “Ore 14 Sera”, ha commentato la sentenza, definendola “vergognosa”. Inoltre ha riferito che querelerà nuovamente lo scrittore. Infante gli ha ricordato la seguente frase di Saviano: “Salvini aveva preso in considerazione la possibilità di consegnarmi ai clan”. L’attuale ministro dei Trasporti, nel sentire tale frase, ha tuonato: “Ecco, lo riquerelerò per questo, non l’avevo letto perché oggi è stata una giornata impegnativa”. Notizia in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Salvini contro Roberto Saviano dopo l'assoluzione, "è una vergogna e lo riquerelerò"

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Sabato 18/4 VIENI CON NOI a Milano! Insieme, con Matteo Salvini e tante persone perbene, per far sentire forte la voce del nostro territorio PADRONI A CASA NOSTRA! ORE 11:30 CANZO ORE 11:45 ERBA ORE 12:00 LURAGO D’ERBA ORE 12:1 x.com