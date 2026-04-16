Matteo Greco torna a esplorare le tematiche dell' amore | online il nuovo brano Resti solo tu

ANCONA – “Tu brilli tra le tante che svaniscono”. È un dolce richiamo a una stella che brilla uno dei passaggi più significativi dell’ultimo lavoro di Matteo Greco, “Resti solo tu”, lanciato online questo pomeriggio dall’artista falconarese. Per quella che assume le sembianze di autentica.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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