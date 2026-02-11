L’amore italiano | il nuovo brano di Bobby Solo e Cosetta Gigli

Bobby Solo e Cosetta Gigli tornano a cantare l’Italia con “L’amore italiano”. Il brano mette in musica tradizioni e sentimenti di un Paese che resiste nel tempo. Solo e Gigli vogliono trasmettere un’immagine autentica del nostro modo di essere e amare.

Bobby Solo e Cosetta Gigli celebrano l’Italia reale con “L’amore italiano”, un brano che racconta tradizioni, affetti e identità condivisa. C’è un’Italia che non vive nelle cartoline, ma nei gesti quotidiani, nelle abitudini che resistono al tempo, nei legami che non hanno bisogno di essere spiegati. È questa l’Italia che ispira “L’amore italiano”, il nuovo brano interpretato da Bobby Solo e Cosetta Gigli, una dedica sincera al modo tutto nostro di stare al mondo. Il testo procede con passo lento e confidenziale, trasformando l’amore in un sentimento collettivo: dentro ci sono le famiglie, le tradizioni, le case vissute, i pranzi che diventano riti, le parole dette con il cuore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

