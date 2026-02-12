Levante porta al Festival di Sanremo il brano Sei tu, scritto e composto da lei. La cantante ci mette la faccia sulla scena, raccontando di aver scritto una canzone che parla delle sensazioni fisiche dell’amore. La sua musica descrive un modo diverso di vivere l’innamoramento, attraverso le emozioni che si provano nel corpo, senza tante parole.

(askanews) – Levante sarà in gara al festival di Sanremo con il brano Sei tu di cui ha scritto testo e musica, una canzone sull’immedesimazione, racconta di una persona che, non riuscendo a trovare le parole per esprimere il proprio sentimento, ne osserva gli effetti attraverso le sensazioni del corpo. Del Festival racconta così a Sanremo ho imparato delle lezioni, l’importanza dell’aspetto tecnico e che devi avere in mano il controllo delle tue scelte. Spero in questa mia terza partecipazione di fare meglio delle altre due volte, perché ho più consapevolezza e maggiore preparazione». GUARDA LE FOTO Sanremo 2026: figli d’arte, sconosciuti, coppie, il più giovane e l’habitué. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Levante porta al Festival il brano Sei tu, di cui ha scritto testo e musica. «Canto le sensazioni fisiche dell'amore». La video-intervista

