Mattarella a Zelensky | L' Italia sarà sempre al fianco dell' Ucraina – Il video

Il presidente della Repubblica italiana ha inviato un messaggio di supporto al leader ucraino durante un incontro avvenuto oggi. Nel suo intervento, ha affermato che l'Italia sarà sempre al fianco dell'Ucraina, sottolineando il sostegno e la vicinanza del paese di fronte alle azioni di resistenza e eroismo del governo ucraino. L'occasione è stata documentata attraverso un video pubblicato dall'agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 "Grande sostegno e vicinanza piena dell'Italia al suo Paese a quanto sta facendo con grande resistenza e con grande eroismo. So che ha visto la Presidente del Consiglio che le ha certamente confermato il sostegno pieno dell'Italia", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, nel corso di un bilaterale al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Ilaria Salis, l’Ungheria chiude il processo a carico dell’eurodeputata: «Potrebbe riaprirlo solo ripartendo da capo» – Il video Sorpresa: Schlein solidarizza con Meloni dopo l’attacco di Trump.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Zelensky in visita a Roma incontra Meloni e Mattarella, la premier: “Sempre al fianco di Kiev”Prosegue il tour europeo di Zelensky, che oggi ha incontrato la premier italiana e il Presidente della Repubblica.

Mattarella riceve Zelensky: "Pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina"AGI - Sergio Mattarella ha accolto Volodymyr Zelensky al Quirinale manifestandone il "vero piacere" e rinnovando "non soltanto il sentimento di...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina; Mattarella riceve Zelensky al Quirinale: L'Italia sarà sempre al fianco dell'Ucraina; Mattarella riceve Zelensky: L'Italia al fianco dell'Ucraina per la legalità internazionale; ZELENSKY INCONTRA A ROMA MELONI E MATTARELLA.

Mattarella a Zelensky: L'Italia sarà sempre al fianco dell'UcrainaGrande sostegno e vicinanza piena dell'Italia al suo Paese a quanto sta facendo con grande resistenza e con grande eroismo. So che ha visto la Presidente del Consiglio che le ha certamente confermato ... ilgiornale.it

Ucraina, Meloni a Zelensky: Italia a fianco di Kiev. Occidente diviso regalo a MoscaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE ... tg24.sky.it

#Meloni tira dritto su #Trump: "Sudditanza Non so se altri leader hanno usato parole come le mie". A preoccuparla sono i prezzi e l'economia. Poi chiede di sospendere il Patto di stabilità. #Mattarella: ai potenti serve autoironia... facebook

Mattarella ha firmato tre decreti di grazia: i provvedimenti di clemenza individuale riguardano Antonio Russo, Giuseppe Porcelli e Aly Soliman #ANSA x.com