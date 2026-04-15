Il presidente ucraino ha visitato Roma e ha incontrato sia il presidente della Repubblica che la premier. La premier ha dichiarato che l’Italia si è sempre schierata senza esitazioni con l’Ucraina durante questi anni. Zelensky ha visitato la città nella giornata di ieri, mentre oggi sono state confermate le discussioni tra i leader sui temi legati alla situazione in Ucraina e alla collaborazione tra i paesi.

Prosegue il tour europeo di Zelensky, che oggi ha incontrato la premier italiana e il Presidente della Repubblica. L’Italia “si è schierata senza se e senza ma, in questi anni, con la nazione aggredita”. Queste le parole della premier Giorgia Meloni, pronunciate ieri alla vigilia della visita odierna del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per dare una mano a un popolo che si sta difendendo e che difende anche noi. Ed è quello che continueremo a fare mentre lavoriamo per cercare di costruire un percorso di pace”, così si era espressa ieri la premier, confermando la posizione dell’Italia nei confronti della guerra russo-ucraina.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Zelensky in visita a Roma incontra Meloni e Mattarella, la premier: “Sempre al fianco di Kiev”

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