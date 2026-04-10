GialappaShow torna con Matilda De Angelis

GialappaShow tornerà in onda lunedì 13 aprile alle 21 su TV8. Il programma, ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin e prodotto da Banijay Italia, presenterà anche la partecipazione di Matilda De Angelis. La trasmissione mantiene la sua formula con commenti e interventi sul mondo dello spettacolo e della cultura. La puntata sarà trasmessa in prima visione, segnando un nuovo appuntamento settimanale del programma.

In onda lunedì. Si rinnova l’appuntamento con GialappaShow, il programma firmato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in onda in prima visione su TV8 lunedì 13 aprile alle 21.30, disponibile anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Protagonista della terza puntata è Matilda De Angelis, che affianca la conduzione e si presta al gioco dell’ironia, finendo al centro delle domande pungenti del Mago Forest nell’ormai celebre spazio del “Caffè (corretto grappa) letterario”. Tra gli ospiti spicca anche Jovanotti, già presente nella prima puntata, che torna con un cameo nel nuovo episodio di “Sensualità a corte”, insieme a Marcello Cesena e Simona Garbarino. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - GialappaShow torna con Matilda De Angelis ‘La lezione’: il nuovo film con Matilda De Angelis e Stefano AccorsiMatilda De Angelis e Stefano Accorsi saranno i protagonisti del film La Lezione, targato Vision Distribution. La Lezione: disponibile il trailer del nuovo thriller con Stefano Accorsi e Matilda De AngelisIl film, presentato in anteprima alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, uscirà nelle sale il 5 marzo... GialappaShow torna con Giorgio Gherarducci e Marco Santin: intervista Temi più discussi: TV - GIALAPPASHOW: Matilda De Angelis affianca il Mago Forest alla conduzione della 3a puntata, lunedì 13 aprile su TV8 e Sky Uno; GialappaShow, stasera debutta la Ema Stokholma di Giulia Vecchio. Michela Giraud è A' Vicepreside; GialappaShow vola con Argentero: oltre 1,1 milioni di spettatori medi. GialappaShow, terza puntata lunedì 13 aprile su TV8: Matilda De Angelis co-conduttrice, Jovanotti in Sensualità a corte e Tony Pitoni super ospiteGialappaShow terza puntata lunedì 13 aprile su TV8: Matilda De Angelis co-conduttrice, Jovanotti in Sensualità a corte, Tony Pitoni canta Thriller con i Neri per Caso. lifestyleblog.it GialappaShow, Matilda De Angelis co-conduttrice nella terza puntata del 13 aprileSabato 13 aprile, alle ore 21.30, il GialappaShow torna su TV8 con la sua terza puntata, disponibile anche in simulcast su Sky e in streaming su Now. L’appuntamento settimanale vedrà Matilda De Angeli ... it.blastingnews.com Intervistare Matilda De Angelis è un po’ come giocare a nascondino. Bisogna trovarla, mentre scappa tra un’affermazione e l’altra, alternando momenti di sincerità disarmante con dichiarazioni a effetto. Alla fine, quando smette di fuggire, viene fuori per quello - facebook.com facebook Ladies and gentlemen: la co-conduttrice della prossima puntata del #GialappaShow è Matilda De Angelis Appuntamento per lunedì alle 21:30 in prima visione su Tv8. x.com