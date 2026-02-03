‘La lezione’ | il nuovo film con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi

Questa mattina si sono svolte le riprese del nuovo film “La Lezione”, con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. La produzione, targata Vision Distribution, ha iniziato le scene in una location nel centro di Roma. Gli attori sono stati visti sul set mentre si preparavano per le riprese, creando grande interesse tra passanti e curiosi. La pellicola promette di portare sul grande schermo una storia intensa e coinvolgente, con due protagonisti molto amati dal pubblico.

Matilda De Angelis e Stefano Accorsi saranno i protagonisti del film La Lezione, targato Vision Distribution. Il Festival del Cinema di Roma aveva già fatto conoscere al pubblico il film diretto da Stefano Mordini. Scopriamo insieme la trama e il trailer ufficiale uscito in esclusiva pochi minuti fa. Un legal thriller avvincente. Scritto dallo stesso Mordini assieme a Luca Infascelli a partire dall'omonimo romanzo di Marco Franzoso, edito da Mondadori, La lezione è un thriller drammatico che vede i due protagonisti, rispettivamente, nel ruolo di un'avvocatessa e del suo carismatico e ambiguo cliente.

