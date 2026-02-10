Calabria | Life TerrAmare rilancia coste e biodiversità con un nuovo modello di gestione sostenibile

La Calabria annuncia un nuovo progetto per le sue coste e la biodiversità. Si chiama Life TerrAmare e mira a cambiare il modo in cui si gestiscono le aree costiere, puntando su sostenibilità e tutela ambientale. Il governo regionale si prepara a mettere in campo azioni concrete per proteggere il patrimonio naturale, coinvolgendo comunità locali e esperti. La sfida è grande, ma l’obiettivo è chiaro: valorizzare il territorio senza comprometterne l’equilibrio.

Calabria punta su Life TerrAmare: un nuovo corso per le coste e la biodiversità. La Calabria si prepara a un cambiamento significativo nella gestione del proprio patrimonio costiero con l'avvio del progetto Life TerrAmare. L'iniziativa, presentata ufficialmente il 13 febbraio presso l'ex Tonnara di Bivona a Vibo Valentia dall'assessore regionale all'Ambiente Antonio Montuoro, rappresenta un investimento strategico per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle coste calabresi. Il progetto, della durata di sei anni, si inserisce nel più ampio programma Life dell'Unione Europea e vede l'ente per i Parchi marini regionali della Calabria (Epmr) in prima linea.

