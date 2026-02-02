Relazioni consapevoli | educazione all' affettività e alla parità il progetto promosso dal Convitto di Avellino
Il Convitto di Avellino ha lanciato un nuovo progetto chiamato
Esso prevede percorsi e attività di educazione all'affettività e alla gestione delle emozioni, con lo scopo di diffondere la cultura della gentilezza, della non violenza e delle pari opportunità Il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 14 gennaio 2026, con oggetto FSE + 2021-2027. Avviso pubblico “Valorizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità, dell’educazione affettiva e della gestione delle emozioni”, ha approvato una graduatoria e giudicato finanziabile in ottima posizione il Progetto n.420 del Convitto Nazionale di Avellino dal titolo “Relazioni consapevoli: educazione all’affettività e alla parità”.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
