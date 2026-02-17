Le scuole saranno aperte anche a Luglio | attività innovative socialità sport sani stili di vita ed educazione civica Il progetto NADEF del Trentino

Il progetto NADEF del Trentino ha portato alla decisione di aprire le scuole anche a luglio, per offrire attività diverse dal solito. La Provincia autonoma di Trento ha deciso di ampliare l’offerta educativa estiva, puntando su sport, socialità e educazione civica. Quest’anno, gli studenti potranno partecipare a laboratori innovativi e vivere momenti di incontro tra coetanei durante tutto il mese. La scelta mira a incentivare stili di vita sani e a rafforzare il senso di comunità tra i giovani.

La Provincia autonoma di Trento inserisce l'estensione delle attività scolastiche estive tra le priorità della legislatura. Nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale (NADEF) 2026-2028, il sostegno alle famiglie e la conciliazione lavoro-famiglia figurano tra gli assi strategici, con un capitolo dedicato all'"implementazione di attività estive innovative" per bambini e ragazzi.