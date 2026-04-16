Il 20 aprile 2026 alle ore 21:00, al Teatro Parioli Costanzo di Roma, sarà in scena lo spettacolo intitolato

Cosa: Lo spettacolo Troisi poeta Massimo di e con Stefano Veneruso. Dove e Quando: Teatro Parioli Costanzo (Roma), 20 aprile 2026 alle ore 21:00. Perché: Un viaggio inedito tra poesie mai pubblicate, musica dal vivo e memorie private per riscoprire l’anima più intima del genio di San Giorgio a Cremano. Il Teatro Parioli Costanzo si prepara a ospitare un evento unico, una partitura scenica che si misura con una delle figure più luminose e irriducibili della cultura italiana del secondo Novecento: Massimo Troisi. Il 20 aprile 2026, lo spettacolo Troisi poeta Massimo porterà sul palco non solo l’attore capace di reinventare i codici della comicità, ma soprattutto l’uomo e il poeta.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Massimo Troisi: la poesia del quotidiano rivive al Teatro Parioli

Notizie correlate

Troisi poeta Massimo al Teatro Parioli CostanzoAl Teatro Parioli Costanzo, il 20 aprile alle 21, va in scena “Troisi poeta Massimo”, un progetto scenico che si misura con una delle figure più...

Leggi anche: Al teatro Troisi c’è la leggenda del basilisco

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Monografie | La storia di un insolito napoletano: Massimo Troisi, l’eroe dei timidi; Teatro Parioli Costanzo, Roma | Stagione Teatrale 2025–2026 20 Aprile 2026 ore 21.00 TROISI POETA MASSIMO; A Napoli la prima presentazione ufficiale del libro MASSIMO TROISI. Il poeta del cuore di Giacomo Costanzo; Chiedo Silenzio (1958) di Pablo Neruda: la poesia sul valore autentico dell’amore.

Troisi poeta Massimo al Teatro Parioli CostanzoAl Teatro Parioli Costanzo, il 20 aprile alle 21, va in scena Troisi poeta Massimo, un progetto scenico che si misura con una delle figure più luminose e irriducibili della cultura italiana del seco ... romatoday.it

Massimo Troisi: la poesia di Napoli sul grande schermoMassimo Troisi, icona del cinema italiano: biografia, stile e analisi dei film di Massimo Troisi tra poesia, ironia e racconto della Napoli più autentica ... cronachedellacampania.it

Massimo Troisi aveva centrato il problema o forse si chiedeva dove fosse il centro del potere. Alle porte di un ipotetico lockdown energetico, mi sono ricordato di questa intervista di Massimo. - facebook.com facebook