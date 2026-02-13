Al teatro Troisi c’è la leggenda del basilisco

Al Teatro Troisi di Nonantola, domenica 15 febbraio alle 17, la compagnia Il Teatro del BurattoCSS Teatro stabile di Innovazione FVG presenta “Ti vedo”, portando in scena la leggenda del basilisco, un racconto che affronta il tema del coraggio attraverso una storia antica e affascinante, scelta appositamente per il pubblico delle famiglie.

Al Teatro Troisi di Nonantola prosegue la rassegna di Teatro per famiglie. Domenica 15 febbraio alle ore 17 la compagnia Il Teatro del BurattoCSS Teatro stabile di Innovazione FVG presenta “Ti vedo. La leggenda del basilisco”: una narratrice emerge da una grande gonna rossa e racconta di una strega e del suo basilisco. Una storia di coraggio e astuzia adatta dai 4 anni di età. La programmazione di teatro per famiglie è promossa da Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

