Troisi poeta Massimo al Teatro Parioli Costanzo
Il 20 aprile alle 21, il Teatro Parioli Costanzo ospiterà lo spettacolo “Troisi poeta Massimo”. L’evento rappresenta un progetto scenico dedicato a uno dei protagonisti più noti della cultura italiana del secondo Novecento. La rappresentazione intende mettere in scena aspetti della vita e dell’opera di Massimo Troisi, figura riconosciuta come uno dei più importanti artisti italiani di quegli anni.
Al Teatro Parioli Costanzo, il 20 aprile alle 21, va in scena “Troisi poeta Massimo”, un progetto scenico che si misura con una delle figure più luminose e irriducibili della cultura italiana del secondo Novecento: Massimo Troisi.Troisi poeta Massimo è un lavoro che non si limita al ritratto, ma.🔗 Leggi su Romatoday.it
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