Massimo Giletti la Rai fa chiarezza | Nessuna chiusura anticipata ma taglio di budget

La Rai ha annunciato che il programma condotto da Massimo Giletti non chiuderà prima del previsto, ma subirà un taglio di budget. Il direttore dell'Approfondimento dell'azienda ha spiegato che non ci sono piani di chiusura anticipata, confermando invece una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla trasmissione. La decisione riguarda esclusivamente la modifica degli investimenti, senza alterare la programmazione prevista.

Il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini fa chiarezza sulla chiusura del programma Lo stato delle cose condotto da Massimo Giletti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Massimo Giletti. Grazie per aver avuto il coraggio di stare dalla parte giusta. Senza temere di urlarlo. #garlasco - facebook.com facebook

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