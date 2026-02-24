Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti | la Rai smentisce la chiusura anticipata

La Rai ha smentito le voci che annunciavano la chiusura anticipata dello show di Massimo Giletti, dopo che alcune fonti avevano segnalato un possibile stop improvviso. La decisione di interrompere il programma prima del previsto ha sollevato molte domande tra il pubblico e i addetti ai lavori. La produzione ha confermato che il format continuerà come previsto, ma resta da capire quale sarà il futuro a breve termine.

La Rai interviene per chiarire le indiscrezioni sulla chiusura anticipata del talk show di Massimo Giletti su Rai 3. Paolo Corsini conferma che l'ultima puntata sarà regolarmente trasmessa secondo il piano editoriale. Nelle ultime ore la Rai è intervenuta per smentire le voci di una chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 3. Paolo Corsini, direttore di Rai Approfondimento, ha confermato che l'ultima puntata del talk show si svolgerà come previsto dal piano editoriale. L'ipotesi di chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose Ieri il quotidiano Il Domani aveva pubblicato un'indiscrezione secondo la quale la Rai avrebbe deciso di chiudere anticipatamente la trasmissione di Giletti, motivando la scelta con l'esaurimento del budget.