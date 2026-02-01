Nicola Izzo di Forza Italia denuncia le condizioni delle strade Sp 120 e Sp 121 a Sant’Agata de’ Goti. Le due arterie sono in condizioni critiche, con rattoppi che non bastano e il rischio di incidenti che cresce. Il consigliere comunale chiede interventi immediati alla Provincia di Benevento, scrivendo direttamente al presidente Nino Lombardi e agli uffici tecnici incaricati.

Nicola Izzo denuncia le condizioni critiche delle Sp 120 e Sp 121: strade pericolose, rattoppi insufficienti e richiesta di interventi strutturali alla Provincia Il Consigliere comunale di Forza Italia del Comune di Sant'Agata de' Goti, Nicola Izzo, ha inviato nei giorni scorsi una richiesta urgente di intervento al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e al Settore Tecnico – Viabilità e Infrastrutture, diretto dall'Ing. Angelo Carmine Giordano, per la messa in sicurezza della SP 120 Molino Corte–Bagnoli (confine con la Provincia di Caserta – Valle di Maddaloni) e della SP 121 Caudina – I Tronco, dal Molino Corte alla località Cantinella.

© Puntomagazine.it - Sant’Agata de’ Goti, Sp 120 e Sp 121 al collasso, Izzo (FI): servono interventi urgenti

