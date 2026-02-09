Due lupi travolti e uccisi da un treno in Abruzzo

Due lupi, un maschio e una femmina, sono stati investiti e uccisi da un treno sulla linea che collega Teramo a Giulianova. L’incidente è avvenuto questa mattina, causando sconcerto tra i residenti e gli esperti di fauna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’era più nulla da fare per gli animali. La ferrovia rimane aperta, mentre le autorità stanno valutando eventuali interventi per evitare altri incidenti simili.

Due esemplari di lupo, un maschio e una femmina, sono stati travolti e uccisi da un treno sulla tratta Teramo-Giulianova.I due lupi, come riporta l'Ansa, sono stati trovati morti a Villa Pavone, nella zona tra Teramo e la fermata di San Nicolò-Castellalto, all'altezza del chilometro ferroviario.

