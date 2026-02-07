Tre cani uccisi da esche avvelenate | il comune consiglia precauzioni rigorose

Il comune di Civitella di Romagna ha lanciato un appello ai proprietari di animali dopo aver scoperto tre cani morti a causa di esche avvelenate. Venerdì scorso, nella frazione di Cusercoli, in via Pisacane, sono stati trovati avvisi di pericolo e il timore cresce tra i cittadini. Le autorità invitano tutti a fare attenzione e a rispettare le precauzioni per evitare altre tragedie.

Tre cani uccisi da esche avvelenate: il comune di Civitella di Romagna invita alla prudenza Venerdì 6 febbraio 2026, nel comune di Civitella di Romagna, nella frazione di Cusercoli, in via Pisacane, si è scatenato un allarme dopo il ritrovamento di esche avvelenate, che hanno causato la morte di tre cani. L’episodio è stato reso noto ufficialmente dall’Amministrazione comunale, che chiede ai cittadini di adottare le maggiori precauzioni. «Purtroppo, a seguito dell’ingestione di queste esche, sono già deceduti tre cani», ha dichiarato il Comune, in un avviso pubblico rivolto alla cittadinanza. Le autorità competenti, attivate subito, stanno conducendo tutte le indagini necessarie per chiarire l’accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Civitella di Romagna

La paura si diffonde tra i proprietari di animali nel comune di Cusercoli.

A Santa Sofia è stata emessa un’ordinanza urgente per il rischio di esche avvelenate nel fiume Bidente, dopo il rinvenimento di carcasse di fauna selvatica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

11 GENNAIO 2026 TARANTO COMMOZIONE PER I DUE CANI UCCISI A COLPI D'ARMA DA FUOCO

Ultime notizie su Civitella di Romagna

Argomenti discussi: Il cane chiuso in auto, i corpi in fila a 30 metri, l'ipotesi di delitti a catena: il giallo dei cacciatori uccisi a Messina verso una svolta. C'è un indagato; CAMPANIA, SEQUESTRATI DAI CC FORESTALI ANCHE 60 PAPPAGALLI; Cacciatori uccisi nei boschi a Messina, il testimone misterioso e il cane trovato chiuso in auto: errore o lite mortale? Cosa non torna; PESCARA: INFLITTI 2 ANNI E MEZZO AL KILLER DEI CANI, HA UCCISO UNDICI ESEMPLARI.

Guerra Ucraina, la Russia attacca un canile e uccide 13 animali. Altri 25 dispersi tra le macerie. «Hanno il terrore negli occhi»All’alba di oggi un rifugio per animali in Ucraina è stato colpito da un violento attacco russo. Il bombardamento ha centrato un canile ... msn.com

Tre cani avvelenati. Avvocato condannato per uccisione di animaliOtto mesi di reclusione e il pagamento di 5mila euro a due associazioni che si erano costituite parte civile. Il 65enne davanti al giudice: li amavo. Tre cani morti avvelenati per aver ingerito un ... ilrestodelcarlino.it

Brienne, Baby e Giuditta si trovano in canile a Piacenza La nostra storia è triste..molto..la nostra mamy ha avuto un brutto incidente ed è volata in cielo..lei ci amava tanto e aiutava i cani bisognosi..noi tre maremmane e altri tre cani che sono già stati adottati, facebook