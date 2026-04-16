Marzo 2026 | il pianeta bolle oceani e ghiacci ai limiti critici

A marzo 2026, i dati climatici mostrano un aumento delle temperature medie a livelli superiori a quelli storici e una diminuzione significativa delle masse di ghiaccio ai poli. Il pianeta si trova in una fase di forte instabilità termica, con oceani e ghiacci ai limiti critici. Questa situazione evidenzia come le condizioni climatiche siano cambiate notevolmente rispetto al passato recente.

I dati climatici globali relativi a marzo 2026 delineano un quadro di forte instabilità termica, con temperature medie che hanno superato i livelli storici e una preoccupante riduzione delle masse glaciali polari. Secondo le rilevazioni del programma Copernicus Climate Change Service (C3S), il mese appena concluso si è posizionato tra i periodi più caldi mai registrati, mostrando un’anomalia di circa +1,48 °C rispetto ai valori dell’era preindustriale. Le misurazioni raccolte attraverso una rete capillare composta da satelliti, stazioni meteorologiche, navi e velivoli confermano una pressione crescente sul sistema terrestre. La temperatura media dell’aria sulla superficie del pianeta si è attestata intorno ai 13,94 °C, un valore che risulta superiore di circa 0,53 °C rispetto alla media calcolata tra il 1991 e il 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marzo 2026: il pianeta bolle, oceani e ghiacci ai limiti critici Notizie correlate Come gli oceani aiutano il pianeta a evitare una siccità globaleLa siccità è spesso descritta come una delle minacce più gravi per il futuro del pianeta. Leggi anche: Lo scioglimento dei ghiacci sposta le masse d’acqua verso l’Equatore e modifica la rotazione del nostro pianeta. Ma questa perdita di ritmo, non è solo una curiosità scientifica Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cielo di Aprile 2026; Grandi eventi astronomici 2026: i migliori fenomeni celesti mese per mese; Centri estivi: iscrizioni online entro il 7 maggio; Clima globale: marzo 2026 tra i più caldi mai registrati secondo Copernicus. Marzo 2026 tra i più caldi di sempre, crolla il ghiaccio articoNOAA: marzo 2026 ha eguagliato il secondo posto tra i mesi più caldi, con ghiaccio artico quasi ai minimi e segnali di forte stress climatico. msn.com «Earth Hour 2026», sessanta minuti al buio per difendere il Pianeta. Luci spente in 200 Paesi per il climaL'Italia spegne le luci per la Terra. Sabato 28 marzo alle 20.30, da Trento a Palermo, passando per le grandi città e i piccoli centri, centinaia di monumenti simbolo e luoghi iconici resteranno al ... corriere.it Grandi carnivori, l'aggiornamento della Pat per il mese di marzo. Due i danni da orso registrati: "In entrambi i casi, sono stati attratti da odori invitanti" facebook La nota n. 97152 del 31 marzo 2026 ricorda alle scuole le procedure di adozione dei libri di testo, attualmente in corso. x.com