Come gli oceani aiutano il pianeta a evitare una siccità globale

Una nuova ricerca rivela come gli oceani svolgano un ruolo chiave nel prevenire una siccità globale, evidenziando i meccanismi naturali coinvolti. La scoperta si concentra sui processi che permettono agli oceani di influenzare il clima e ridurre i rischi di scarsità d’acqua in diverse regioni del pianeta. Il studio approfondisce le interazioni tra le masse d’acqua e l’atmosfera, senza entrare in analisi delle cause o delle conseguenze.

La siccità è spesso descritta come una delle minacce più gravi per il futuro del pianeta. Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce che esistono meccanismi naturali capaci di limitarne la diffusione su scala globale. Un gruppo di scienziati guidato dall'Indian Institute of Technology Gandhinagar ha infatti scoperto che i modelli di temperatura degli oceani svolgono un ruolo decisivo nel contenere l'espansione simultanea delle siccità nel mondo. Lo studio, realizzato con la collaborazione di ricercatori internazionali e pubblicato sulla rivista scientifica Communications Earth & Environment, si basa su oltre un secolo di dati climatici raccolti tra il 1901 e il 2020.

