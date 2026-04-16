Martina Riva sullo stadio del Milan | Siamo nei tempi ma è un’opera privata | PM

Martina Riva, Assessora Sport, ha partecipato all’evento 'Il Foglio a San Siro', organizzato dal quotidiano nello stadio del Milan. Durante l’incontro, ha affermato che i lavori di ristrutturazione sono in linea con le tempistiche previste e ha precisato che si tratta di un’opera privata. La discussione si è svolta in un contesto pubblico, con interventi e domande dei presenti.