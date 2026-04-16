Martina Riva sullo stadio del Milan | Siamo nei tempi ma è un’opera privata | PM

Da pianetamilan.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Riva, Assessora Sport, ha partecipato all’evento 'Il Foglio a San Siro', organizzato dal quotidiano nello stadio del Milan. Durante l’incontro, ha affermato che i lavori di ristrutturazione sono in linea con le tempistiche previste e ha precisato che si tratta di un’opera privata. La discussione si è svolta in un contesto pubblico, con interventi e domande dei presenti.

Martina Riva, Assessora Sport, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio. Martina Riva, Assessora Sport, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni dal palco nel video del nostro inviato, Stefano Bressi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Martina Riva sullo stadio del Milan: “Siamo nei tempi, ma è un’opera privata” | PM

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