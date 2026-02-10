Sala sullo stadio San Siro | Non è un impianto adeguato ai tempi

Sala critica lo stadio San Siro, definendolo ormai inadeguato ai tempi. L’allenatore dell’Inter sottolinea che l’impianto necessita di interventi urgenti per migliorare le condizioni e rispondere alle esigenze moderne. La società nerazzurra si prepara a valutare le opzioni per un eventuale rinnovamento o una nuova struttura.

Il sindaco Giuseppe Sala è tornato a parlare del progetto, sottolineando come la vendita del terreno sia l'unica via percorribile per garantire la permanenza delle due squadre entro i confini cittadini. Per chi segue le notizie sul nuovo stadio di Milano, è chiaro che l'investimento massiccio trasformerà l'intero quartiere. I nerazzurri, sotto la guida tattica di Cristian Chivu, si preparano dunque a vivere le ultime stagioni nel "Meazza" con l'obiettivo di onorare una storia fatta di successi epici, mentre la dirigenza lavora senza sosta per posare la prima pietra del futuro.

La sala di San Siro si sfila dall’idea di essere uno stadio all’altezza dei tempi.

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha condiviso dettagli sul nuovo stadio di San Siro, che sarà un impianto all’avanguardia capace di garantire ricavi doppi.

Cronologia dello Stadio San Siro detto “La Scala del Calcio”

