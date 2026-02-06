Due sorelle hanno promesso di non lasciarsi mai, promettendo di rimanere vicine per sempre. La storia di questa promessa si intreccia con la Fondazione Francesca Rava, nata dall’amore tra due sorelle che, crescendo, hanno mantenuto fede alla loro promessa, anche nei momenti più difficili.

"Ci sono promesse che si fanno da bambine, senza sapere quanto diventeranno importanti. Mia sorella Francesca ed io ce ne eravamo fatta una: che non ci saremmo mai lasciate. Non importava cosa ci avrebbe riservato la vita, saremmo rimaste insieme, per sempre. Quando Francesca è mancata, quella promessa è diventata una ferita. E poi, con il tempo, una direzione. È così che è nata la Fondazione. L’ho creata in suo nome, ma anche con la sua presenza dentro di me. Perché quella promessa non l’abbiamo mai infranta: Francesca è con me, in ogni bambino che aiutiamo, in ogni sorriso che torniamo a vedere, in ogni gesto d’amore che riusciamo a donare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ti cercherò per sempre - La storia di due sorelle e della Fondazione Francesca Rava” di Claudio Guerrini

