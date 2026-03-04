pasqua solidale della fondazione francesca rava

In occasione della Pasqua, la Fondazione Francesca Rava promuove un'iniziativa solidale rivolta a bambini e adolescenti in condizioni di vulnerabilità. L'evento mira a raccogliere donazioni e coinvolgere la comunità in un gesto di solidarietà. La campagna si svolge a Milano e si concentra sull’aiuto diretto a chi necessita di sostegno immediato.

(Milano, 2 marzo) – In occasione della Pasqua, un gesto semplice può trasformarsi in un aiuto concreto per tanti bambini e adolescenti che vivono situazioni di fragilità. Con i doni solidali della Fondazione Francesca Rava, ogni regalo diventa un sostegno reale ai progetti sanitari ed educativi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

“Ti cercherò per sempre - La storia di due sorelle e della Fondazione Francesca Rava” di Claudio Guerrini"Ci sono promesse che si fanno da bambine, senza sapere quanto diventeranno importanti.

fondazione francesca rava. al twiga di milano "wild chic night": evento di beneficenza a sostegno del progetto women for haitiSi terrà martedì10 marzo, al Twiga di Milano, l'evento di beneficenza "Wild Chic Night", organizzato dalla Fondazione Francesca Rava, che da oltre 25...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a pasqua solidale.

Temi più discussi: Talassemia, torna la campagna pasquale della Fondazione Franco e Piera Cutino; Pasqua solidale a Monza: un uovo di cioccolato per far fiorire l’Agriparco Accolti e Raccolti; Cia Alessandria Asti dona fondi alla Fondazione Uspidalet per l ospedale Cesare Arrigo; Fondazione Francesca Rava, al via la vendita delle uova pasquali per sostenere bambini e adolescenti in difficoltà.

Talassemia, torna la campagna pasquale della Fondazione Franco e Piera CutinoIn collaborazione con Fondazione Franco e Piera Cutino ETS ... ansa.it

Pasqua con uova e colombe della Fondazione Ospedale Salesi ETSTorna anche quest'anno la Pasqua solidale della Fondazione Ospedale Salesi ETS. Colorate e belle, le uova della Fondazione Ospedale Salesi ETS sono buone due volte: contengono sorprese speciali per i ... ansa.it

"Dona un uovo di Pasqua": torna l'iniziativa solidale di Pgs Toscana. Al via la raccolta - Il Giunco x.com

Pasqua Solidale con la Croce Rossa! Cerchi un pensiero speciale per la Festa del Papà o per i tuoi auguri di Pasqua Vieni a trovarci al nostro Mercatino Solidale! Potrai sostenere le nostre attività sul territorio scegliendo tra: Uova e Colombe artigianali (il reg facebook